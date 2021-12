Ο Βασίλης Μπάρκας φαίνεται ότι θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν για τη Σέλτικ, αφού δεν υπολογίζεται στην ομάδα του Ποστέκογλου και υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτησή του από την Τουρκία.

Ο διεθνής τερματοφύλακας δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει τη θέση του στους “Κέλτες” και από πέρυσι έχει ελάχιστες συμμετοχές με την ομάδα, η οποία και αναμένεται να τον παραχωρήσει είτε ως δανεικό είτε με οριστική μετεγγραφή.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ μάλιστα, αρκετές τουρκικές ομάδες τον έχουν στο “στόχαστρό” τους και είναι πιθανό να καταλήξει στη γειτονική χώρα, όταν “ανοίξει” η μετεγγραφική περίοδος του Ιανουαρίου.

Finally, a number of Turkish clubs are interested in Celtic goalkeeper Vasilis Barkas, who is believed to be open to a loan or permanent move next month.https://t.co/yxbXLmtq7Y