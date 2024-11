Ο Βασίλης Σπανούλης έστειλε μήνυμα νίκης για τον αγώνα της Μονακό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ο προπονητής της Μονακό έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος μίλησε για το νέο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι από το βράδυ της Τρίτης (26/11/2024) νέος προπονητής της Μονακό. Ο “Kill Bill” επέστρεψε στην Euroleague, αυτή τη φορά από άλλο πόστο, και στόχος του είναι να καθιερωθεί στην κορυφαία διοργάνωση.

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας μίλησε στο «SKWEEK» και αναφέρθηκε στην απόφασή του να υπογράψει στη Μονακό, στους Νικ Καλάθη και Μάικ Τζέιμς που θα συναντήσει στους Μονεγάσκους αλλά και στο ντεμπούτο του κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο Βασίλης Σπανούλης χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα τον Παναθηναϊκό, ωστόσο φρόντισε να στείλει μήνυμα νίκης στην Αθήνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «SKWEEK»:

Για το πως νιώθει που είναι στη Μονακό: «Είναι ευχαρίστησή μου, είναι μεγάλη τιμή να είμαι εδώ και ξέρω πως ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια η Μονακό έκανε μεγάλα βήματα στην Euroleague. Το βλέπω ως μεγάλο κίνητρο και δοκιμασία για εμένα, για τους παίκτες για όλον τον οργανισμό να δουλέψει σκληρά και να δείξει μπορούμε να κάνουμε στο παρκέ».

Για την επιστροφή του στην Euroleague ως προπονητής: «Μου λείπει η Euroleague. Είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής είναι το ίδιο. Να ακούς το τραγούδι και να αγωνίζεσαι κόντρα στους καλύτερους είναι κάτι πολύ ωραίο. Τα πάντα έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό σε αυτό το άθλημα οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με τους καλύτερους και να είμαστε έτοιμοι σωματικά και ψυχικά να προσαρμοστούμε σε όλα τα παιχνίδια».

Για το αν είχε ως στόχο να προπονήσει ομάδα της Euroleague όταν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα: «Σίγουρα. Όταν ξεκινάς μία προπονητική καριέρα θες να είσαι στην Euroleague και για εμένα πολύ γρήγορα “πήδηξα” βήματα, αλλά ήξερα πως μία μέρα θα είμαι στην Euroleague. Δεν είναι αλαζονεία αλλά είναι ταπεινότητα, ξέρω τι μπορώ να κάνω στο μπάσκετ. Έχει διαφορά να είσαι προπονητής από παίκτης, πάντα έλεγα πως οι παίκτες είναι τα αστέρια του παιχνιδιού. Διάλεξα αυτή την ομάδα γιατί πιστεύω πολύ σε αυτούς τους παίκτες και την ομάδα, και στο potential της ομάδας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε και να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια στη σειρά αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας, με τους παίκτες ατομικά, με φιλμ, με ομιλίες, για να εξηγήσουμε τους ρόλους τους, τι θέλουμε επιθετικά και αμυντικά και όλα θα είναι όπως τα θέλουμε».

Για τα πρώτα του λόγια στους παίκτες του: «Οι πρώτες μου θα είναι όπως όλα όσα είπα πριν. Διάλεξα αυτή την ομάδα γιατί πιστεύω σε αυτή, πιστεύω πως αυτή η ομάδα έχει “πεινασμένους” παίκτες που έχουν κίνητρο να πετύχουν κάτι ξεχωριστό. Οπότε επειδή έχω την ίδια φιλοσοφία, είμαι ο ίδιος άνθρωπος, έχω πάντα κίνητρο, είμαι πάντα “πεινασμένος”. Νομίζω είναι τέλεια χημεία για εμένα και τους παίκτες».

Για το αν έχει σκεφτεί τι θέλει να βελτιώσει στην ομάδα: «Ναι. Όπως είπα δεν έχουμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε και να προετοιμάσουμε καλύτερη την ομάδα μας για τους αγώνες. Ξέρουμε πως δεν είναι το ευκολότερο πράγμα να αναλαμβάνεις μία ομάδα στη μέση της σεζόν, ο κόουτς Ομπράντοβιτς έκανε τρομερή δουλειά εδώ για 3 χρόνια και διάλεξε αυτή την ομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε, να βελτιώσουμε, να προσθέσουμε μερικά πράγματα με τη φιλοσοφία μου και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Πρέπει επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιδιοκτήτη, στον GM για όλη τη στήριξη, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που μου έχουν. Για εμένα είναι μεγάλη πρόκληση να τους αποδείξω πως πήραν τη σωστή απόφαση».

Για το ντεμπούτο κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR και αν είναι ξεχωριστό παιχνίδι: «Πηγαινοέρχομαι, μόλις ήρθα και πρέπει να ξαναπάω στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, είναι ο πρωταθλητής της Euroleague. Στο παρκέ είναι πολύ δυνατοί, πρέπει να προετοιμάσουμε την ομάδα σε δύο μέρες να πάει εκεί και να παίξει καλά. Για πάμε σε κάθε ματς για τη νίκη».

Για τον Μάικ Τζέιμς: «Μίλησα λίγο με τον Μάικ. Θα πούμε περισσότερα, θα έχουμε αρκετό χρόνο. Μιλήσαμε για μερικά πράγματα, θα μιλήσουμε περισσότερο τώρα που θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και να δουλέψουμε. Πρέπει να δουλέψουμε. Όταν λέω να δουλέψουμε δεν εννοώ μόνο τις προπονήσεις, ενώ στο μυαλό τους, σε φιλμ και να είναι ψυχικά έτοιμοι να προσαρμοστούν στα επόμενα παιχνίδια».

