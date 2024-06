Ο Βασίλης Σπανούλης με τον γιο του Θανάση στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας

Ο Θανάσης Σπανούλης παίρνει από μικρός μαθήματα από τον πατέρα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Θανάσης Σπανούλης βρέθηκε στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας και παρακολούθησε τον μπαμπά του, Βασίλη Σπανούλη, σε ρόλο ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο γιος του “Kill Bill” βρήκε την ευκαιρία και πήγε στο ΣΕΦ για να δει από κοντά τη δουλειά του πατέρα του, ο οποίος προετοιμάζει τη γαλανόλευκη για το προολυμπιακό τουρνουά.

Ο Θανάσης Σπανούλης παρακολουθεί και μαθαίνει, δίπλα στον μπαμπά Βασίλη στο τέλος της προπόνησης…

Spanoulis Jr in “watch and learn” mode next to dad Vassilis… @FIBA #FIBAOQT #PantaDipla #OloiMazi #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/J0iuEMKE6r