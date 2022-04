Ο Βασίλης Σπανούλης θα γίνει -με κάθε επισημότητα- το νέο μέλος των Euroleague Legends, στο περιθώριο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μονακό, για την πρώτη αγωνιστική των play off της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Σπανούλης ετοιμάζεται να περάσει και… επίσημα στο πανθέον της Euroleague και να βρεθεί στο πλάι των Δημήτρη Διαμαντίδη, Θοδωρή Παπαλουκά, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Ραμούνας Σισκάουσκας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Μιρσάντ Τουρσκάν και Φελίπε Ρέγιες.

Ο «Kill Bill» θα τιμηθεί πριν από το «τζάμπολ» του πρώτου αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα play off στο ΣΕΦ. Στο video που δημιούργησε η Euroleague, χρησιμοποιήθηκαν πλάνα του Σπανούλη τόσο από Ολυμπιακό, όσο και από Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε ότι μεταξύ των άλλων «παρασήμων» που κατέκτησε στη Euroleague, ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε τρεις φορές τη EuroLeague αναδείχθηκε MVP και στα τρία Final Four που σήκωσε την κούπα και ήταν μέλος της καλύτερης ομάδας της διοργάνωσης για οκτώ σεζόν, περισσότερες από κάθε άλλον αθλητή.

Three-time continental champion, Final Four MVP, and EuroLeague All-Decade player…🏆



