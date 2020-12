Ο Βιεϊρίνια παίζει με μικρό φίλο του ΠΑΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (video)

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα εκπληκτικό βίντεο με πρωταγωνιστές τον Αντελίνο Βιεϊρίνια κι ένα φίλο της ομάδας

Το δικό της «δυνατό» μήνυμα, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ την 3η Δεκεμβρίου, που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Ο αρχηγός του «δικεφάλου του Βορρά», Αντελίνο Βιεϊρίνια, πρωταγωνιστεί στο βίντεο που δημιούργησαν οι Θεσσαλονικείς, έχοντας δίπλα του ένα φίλο της ομάδας.

«Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Ας προστατέψουμε όλοι τα δικαιώματά τους και ας τους βοηθήσουμε. Πάμε να φτιάξουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος” γράφει στο μήνυμα του ο ΠΑΟΚ.

International Day of People with Disabilities. Let’s support them, protect their rights and make a world a better place. #PAOK #PAOKaction #MoreThanFootball pic.twitter.com/6zoEurCabv