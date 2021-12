Ο Λιούις Χάμιλτον πέτυχε τον καλύτερο χρόνο στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές του Άμπου Ντάμπι, έχοντας διαφορά 0,65 δευτ. από τον Μαξ Φερστάπεν που βρέθηκε στην τέταρτη θέση.

Ο Λιούις Χάμιλτον έστειλε το μήνυμα στον Φερστάπεν με το 1.23.691, όντας 1,3 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον πρωινό πρώτο χρόνο του Ολλανδού.

Πίσω από τον Βρετανό πιλότο της Mercedes, βρέθηκε ο Οκόν με 1.24.034, ενώ τρίτος και μπροστά από τον Φερστάπεν ήταν ο Μπότας με 1.24.83.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Πέρεζ, Αλόνσο, Τσουνόντα, Λεκλέρκ, Σάινθ και Γκασλί.

Lewis Hamilton goes fastest in FP2, and look at Esteban Ocon! #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Cz4FRE0X8Y

Να σημειωθεί ότι λίγο πριν πέσει η καρό σημαία, ο Κίμι Ράικονεν έχασε τον έλεγχο της Alfa Romeo και κατέληξε στη μπαριέρα της στροφής 14. Ευτυχώς, ο Φινλανδός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το μονοθέσιο του έπαθε σημαντική ζημιά. Εκτός από τον Ράικονεν, στις μπαριέρες προσέκρουσε ο Μπότας και ο Νίκολας Λατίφι.

There’s very little margin for error through Yas Marina’s tight turns!



Kimi found out only too well… 😬#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/laHOVudN08