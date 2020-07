Ο Λιούις Χάμιλτον δεν φάνηκε να… φοβάται τη βροχή και κάνοντας τον ταχύτερο γύρο στην τελευταία του προσπάθεια, πήρε την pole position από τον Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix της Αυστρίας. Τρίτος ο Σάινθ.

Εμφάνιση… παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο Λιούις Χάμιλτον δεν επηρεάστηκα από την καταρρακτώδη βροχή που έπεσε στην πίστα της Στυρίας και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στον Grand Prix της Αυστρίας.

Κάνοντας τον ταχύτερο γύρο στην τελευταία του προσπάθεια με τη Mercedes, ο Βρετανός πιλότος κατάφερε να τερματίσει πρώτος στις κατατακτήριες δοκιμές και να πάρει την pole position για πρώτη φορά μετά το 2016 στη συγκεκριμένη πίστα και η 89η της καριέρας του.

Δεύτερος ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ενώ ο Κάρλος Σάινθ θα βρεθεί στην τρίτη θέση της εκκίνησης με McLaren. Τέταρτος θα εκκινήσει ο Βάλτερι Μπότας με την έτερη Mercedes.

Καταστροφή ήταν η ημέρα για την Ferrari! Ο Σαρλ Λεκλέρκ ήταν τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα πιο αργός από τους πρωτοπόρους και θα ξεκινήσει από την 11η θέση. Μία θέση πιο μπροστά ο ομόσταυλός του Σεμπάστιαν Φέτελ.

