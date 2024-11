Ο Χαβιέρ Μασεράνο νέος προπονητής στην Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι

Ο Χαβιέρ Μασεράνο θα αποτελέσει το νέο προπονητή της Ίντερ Μαϊάμι, με τον Αργεντινό παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, να αναλαμβάνει τα ηνία του συλλόγου από την Φλόριντα και να ξανά συναντιέται με τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Χαβιέρ Μασεράνο θα είναι ο αντικαταστάτης του Τάτα Μαρτίνο στην τεχνική ηγεσία της Ίντερ Μαϊάμι, με τον 40χρονο να επιδιώκει να κάνει την ομάδα του Λιονέλ Μέσι πρωταθλήτρια στο MLS.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέσαρ Λουίς Μέρλο, τον οποίο επικαλείται ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μασεράνο αναμένεται εκτός απροόπτου να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας.

Η διοίκηση της Ίντερ Μαϊάμι έχει φτάσει σε συμφωνία με τον τεχνικό της Κ20 της Εθνικής Αργεντινής, ο οποίος θα αφήσει τη θέση του στην «αλμπισελέστε» για να μετακομίσει στις ΗΠΑ και να αναλαμβάνει μια από τις πιο διάσημες ομάδες του κόσμου.

🇺🇸 Javier Mascherano will be the new head coach of Inter Miami, as @CLMerlo reports.



Agreement done for the Argentine head coach who always had special friendship with Leo Messi.



Documents being prepared. 🇦🇷 pic.twitter.com/mOaXKIxzvk