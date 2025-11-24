Ο Ζίνι πήρε το βραβείο του MVP για το ΑΕΚ – Άρης: «Ήταν δύσκολη η περίοδος του τραυματισμού»

Ο Ζίνι επανήλθε μετά από δύο μήνες εκτός με τραυματισμό, αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει στο ματς της ΑΕΚ με τον Άρη, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για την ομάδα του.

Μετά το τέλος του ΑΕΚ – Άρης, ο Ζίνι πήρε το βραβείο του MVP της αναμέτρησης και μίλησε στην κάμερα του ΑΕΚ TV για την επιστροφή του από τον τραυματισμό, τη νίκη στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League, αλλά και το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα που ακολουθεί στο Conference League.

Οι δηλώσεις του Ζίνι

«Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο για εμάς, ένα παιχνίδι στο οποίο εφαρμόσαμε όσα είχαμε δουλέψει την προηγούμενη εβδομάδα. Καταφέραμε, μπορέσαμε σκοράραμε, πήραμε τους τρεις βαθμούς, που ήταν σημαντικό. Θέλαμε τη νίκη και τώρα έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εβδομάδα, οπότε όσο προλαβαίνουμε, πρέπει να ξεκουραστούμε».

Για την επιστροφή του στη δράση μετά από δύο μήνες: «Ήταν δύσκολη η περίοδος του τραυματισμού. Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να προσπαθήσω να επανέλθω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα. Είμαι εδώ, μπόρεσα, βοήθησα την ομάδα με ένα γκολ, έκανα τον κόσμο που ήρθε εδώ να μας στηρίξει χαρούμενο. Είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα και συνεχίζουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Για το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα: «Είναι σίγουρο ότι παίζουμε κόντρα σε μια καλή ομάδα. Όλα τα παιχνίδια είναι πλέον δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κι έχουμε μπροστά μας κάποιες ημέρες για να δουλέψουμε».