Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και νυν της Γουλβς, Ζοσέ Σα, φαίνεται ότι έχει “σφίξει τα δόντια” του για τα καλά, ώστε να βοηθήσει την ομάδα του, ακόμη και με σοβαρό πρόβλημα στο χέρι.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο υπηρεσιακός προπονητής της Γουλβς, Στιβ Ντέιβις, ο Σα αγωνίζεται κανονικά το τελευταίο δίμηνο, παρότι οι εξετάσεις του έχουν δείξει κάταγμα στο χέρι. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Φούλαμ στις 13 Αυγούστου, αλλά έχει καταφέρει να παίζει παρά τον πόνο, δείχνοντας το… παράδειγμα στους “λύκους”, σύμφωνα με τον Ντέιβις.

«Δείχνει τον χαρακτήρα του. Ως τερματοφύλακας είσαι πάντα στη γραμμή της κριτικής εξαιτίας της θέσης. Το να το κάνει αυτό και να συνεχίζει με αυτό δείχνει το θάρρος που έχει. Είναι πάντα ένα καλό παράδειγμα για τους άλλους να λένε “μπορεί να έχεις αυτό ή εκείνο”, αλλά σε χρειαζόμαστε. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία πόνου σε αυτό, υπάρχουν διαφορετικά οστά που είναι λιγότερο πιθανό να αποτελέσουν πρόβλημα. Το ιατρικό επιτελείο, ο προπονητής και ο παίκτης θα καθίσουν και θα αποφασίσουν εάν ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει», τόνισε ο υπηρεσιακός προπονητής της Γουλβς για τον Ζοσέ Σα.

