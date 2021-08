Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά του Σινσινάτι και θα αντιμετωπίσει τον Αλεξέι Ζβέρεφ για μία θέση στον τελικό, με τον Γερμανό τενίστα να μαθαίνει την πρόκριση του Έλληνα κατά τη διάρκεια του αγώνα του.

Ο Ζβέρεφ εκνευρίστηκε μάλιστα με τον υπεύθυνο του γηπέδου που ανακοίνωσε δύο φορές ότι ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε ήδη στα ημιτελικά και δεν έκρυψε τα… συναισθήματά του.

Το Νο5 του κόσμου έχασε έναν πόντο μετά τη δεύτερη ανακοίνωση και φανερά απογοητευμένος φώναξε: «Το καταλάβαμε, πέρασε ο Τσιτσιπάς στα ημιτελικά». Η ατάκα του οδήγησε όμως σε γέλια στο κορτ και έκανε και τον ίδιο τον Γερμανό να χαμογελάσει.

Long before their match was over last night, @AlexZverev & @CasperRuud98 know who’d they face in semi-finals 😉#CincyTennis pic.twitter.com/xh8k4iAE9p