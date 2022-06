Η ΠΑΕ ΟΦΗ διεξήγαγε τον τελευταίο καιρό μία ψηφοφορία από την οποία και προέκυψαν τα δύο συνθήματα που θα τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά του λεωφορείου της ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν.

Αρχικά ξεχώρισαν τέσσερα σλόγκαν, τα “Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί ΟΦΗ”, “Big enough for our team, too small for our dream”, “This story never ends” και “Όταν οι ιδέες ταξιδεύουν”, με τα δύο τελευταία να επιλέγονται τελικά από τους οπαδούς του ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ

Έπειτα από μια διαδικασία που διήρκησε συνολικά 22 μέρες, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ, με ανοιχτή ψηφοφορία στη Viber κοινότητα της ΠΑΕ επέλεξαν τα δύο συνθήματα που θα βρίσκονται στο πούλμαν της ομάδας και θα το συνοδεύουν σε κάθε αποστολή.

Από την 1η Ιουνίου, όταν και ανακοινώθηκε η δράση με τίτλο “Δώσε το σύνθημα”, η συμμετοχή με τις προτάσεις των φίλων του ΟΦΗ ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Στις 14/6 μια επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τον Εμπορικό Διευθυντή της ΠΑΕ ΟΦΗ Λεωνίδα Παπαβασιλάκη, τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην προπονητή της ομάδας μας, Μύρωνα Σηφάκη, τους εκπροσώπους των Συνδέσμων Γιάννη Βρυθιά (Θύρα 4), Σήφη Κληρονόμο (Λέσχη Ομιλοφρενών – Μ. Ρασούλης), Μιχάλη Μαραβέλια (Κρήτες 4 – Θ. Παπαδόπουλος), Αντώνη Σαριδάκη (Σ.Φ. Αθηνών) και τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας την τελευταία τριετία Γιώργο Αυγουστάκη και Γιάννη Βασιλακάκη, ξεχώρισαν τέσσερα μεταξύ σχεδόν 300 προτεινόμενων slogan.

Τα τέσσερα που επελέγησαν από την επιτροπή τέθηκαν σε ανοιχτή ψηφοφορία μέσω της Viber Community της ΠΑΕ και ο κόσμος του ΟΦΗ αποφάσισε ότι τα δύο slogan που θα συνοδεύουν μέσω του πούλμαν, την αποστολή της ομάδας είναι τα εξής:

1: This story never ends

2. Όταν οι ιδέες ταξιδεύουν

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ευχαριστεί όλους τους φιλάθλους της ομάδας που συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελική επιλογή των δύο συνθημάτων.