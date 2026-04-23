ΟΦΗ: Προπόνηση με οπαδούς πριν φύγει για Βόλο και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ (25.04.2026, 20:30, Newsit.gr) και όπως έγινε γνωστό, η τελευταία προπόνηση στην Κρήτη θα γίνει με κόσμο.

Στην σημερινή (23.04.2026) απογευματινή προπόνηση του ΟΦΗ στο ΒΑΚ αναμένεται να δώσουν το “παρών” οπαδοί της ομάδας, προκειμένου εμψυχώσουν τους παίκτες λίγο πριν την αναχώρηση για τον Βόλο.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 17:15 έξω από το “Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο”, προκειμένου η ομάδα του Κόντη θα μπει για τα καλά σε ρυθμούς τελικού.