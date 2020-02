Ξεκαρδιστικό σκηνικό βγαλμένο από τα ρινγκ της αμερικανικής πάλης, με πρωταγωνιστές τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, τον Ρόμπιν Λόπεζ και… χαμένο τη μασκότ των Γουίζαρντς, έλαβε χώρα πριν της αναμέτρηση των Μπακς με την ομάδα της Ουάσινγκτον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να είχε μία μέτρια βραδιά κόντρα στους Γουίζαρντς, σε σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει, αλλά εκτός παρκέ τα πήγε υπέροχα, αφού συνεργάστηκε με τον Θανάση και τον Λόπεζ, ώστε να βγάλουν νοκ άουτ τον G-Wiz, μασκότ των Γουίζαρντς, δείχνοντας ποιος είναι ο πρωταθλητής.

“We’re looking for you G-Wiz!!”#FearTheDeer pic.twitter.com/50l4tHRAJY