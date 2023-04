Από σούπερ σταρ της ομάδας, ο Τρέι Γιάνγκ έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε… αποδιοπομπαίος τράγος στους Ατλάντα Χοκς και μάλιστα “φουντώνουν” τα σενάρια για αποχώρησή του από την ομάδα.

Η φετινή κακή εικόνα των Χοκς και η συμπεριφορά του Γιανγκ, που ήρθε σε αντιπαράθεση και με τον προπονητή του Νέιτ ΜακΜίλαν, έχει αρχίσει να δημιουργεί σκέψεις για το μέλλον του στην ομάδα της Ατλάντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα γνωστού ρεπόρτερ του NBA μάλιστα, τα “γεράκια” θα είναι ανοιχτά το ερχόμενο καλοκαίρι σε περιπτώσεις ανταλλαγής του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος ήταν πρώτος σε συνολικούς πόντους και συνολικές ασίστ την περασμένη σεζόν, σε όλο το πρωτάθλημα.

There’s a lot at stake for Trae Young and the Atlanta Hawks, starting this week in the play-in tournament. New on @ringer: https://t.co/IQJLjWqYFY