Παίκτης των Ιντιάνα Πέισερς είναι κι επίσημα ο Πασκάλ Σιάκαμ, καθώς ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή με τους Τορόντο Ράπτορς και ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την ομάδα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στο ΝΒΑ.

Ο πρωταθλητής του NBA με τους Τορόντο Ράπτορς, Πασκάλ Σιάκαμ, ήταν περιζήτητος στο NBA και οι Ιντιάνα Πέισερς χρειάστηκε να δώσουν τρία draft picks πρώτου γύρου και τους Μπρους Μπράουν και Τζόρνταν Νουόρα στην ομάδα του Καναδά, για να αποδεχθούν την πρότασή τους.

Ο Σιάκαμ θα δημιουργήσει όμως μία “ισχυρή” τριάδα με τους Χαλιμπέρτον και Τέρνερ, ενισχύοντας τους Πέισερς στη “μάχη” για τα πλέι οφ του NBA, την ώρα που οι Ράπτορς αναμένεται να αυξήσουν τα οφέλη τους για το μέλλον, βγάζοντας ξανά στην αγορά και τον περσινό πρωταθλητή με τους Ντένβερ Νάγκετς, Μπράουν.

