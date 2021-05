Μετά το σοκ του 2-0 στην έδρα τους, οι Λος Άντζελες Κλίπερς απάντησαν με τον ίδιο τρόπο και ισοφάρισαν σε 2-2 τη σειρά με τους Ντάλας Μάβερικς, κάνοντας το δεύτερο μπρέικ με σκορ 106-81.

Η ομάδα του Τάι Λου κατάφερε να περιορίσει τον Λούκα Ντόνσιτς και οι Λέοναρντ και Τζορτζ ήταν εξαιρετικοί με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ ο πρώτος και 20 πόντους με 9 ριμπάουντ ο δεύτερος, με αποτέλεσμα να επαναφέρουν το πλεονέκτημα έδρας στο Staples Center.

Ο Σλοβένος σταρ των Μάβερικς από την άλλη, τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 8/17 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 0/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 λάθη σε 36 λεπτά, με τον ίδιο να υποστηρίζει μετά το ματς ότι η εμφάνισή του δεν ήταν καθόλου καλή. «Δεν έχει σημασία ο τραυματισμός μου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Έπαιξα απαίσια! Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

