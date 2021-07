Οι Λος Άντζελες Λέικερς εμαφανίζονται έτοιμοι να ρίξουν “βόμβα” στο NBA με τη δημιουργία της δικής τους “superteam”, με στόχο την επιστροφή τους στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με έγκυρο ρεπόρτερ του ESPN, οι “λιμνάνθρωποι” βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς για μια ανταλλαγή που θα φέρει στο Staple Center, τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Οι Λέικερς προσφέρουν τους Κάιλ Κούζμα, Μόντρεζλ Χάρελ και Κεντάβιους Κάλντγουελ Πόουπ (συν ένα πικ στο ντραφτ) στην ομάδα της πρωτεύουσας για να βάλουν τον Γουέστμπρουκ δίπλα σε Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις, ολοκληρώνοντας μία κίνηση που θα τους μετατρέψει αυτόματα σε φαβορί για τον τίτλο στο NBA.

