Παρά τις απουσίες τους, οι Λέικερς νίκησαν με άνεση τους Νετς (126-101) μέσα στο Λος Άντζελες – Πήρε λεπτά συμμετοχής ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Οι 76ers επιβλήθηκαν των Θάντερ (117-93) στην Οκλαχόμα – Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί χέρι.

Τα «μεγάλα» ονόματα έλειπαν και πάλι από τους Λέικερς. Οι «λιμνάνθρωποι» αγωνίστηκαν χωρίς τους Λεμπρόν, Ντέιβις, Κουζμα, παρόλα αυτά νίκησαν με άνεση τους Νετς μέσα στο Λος Άντζελες (126-101).

Τα… δεύτερα των Λέικερς είχαν από την αρχή το προβάδισμα και άρχισαν να ξεφεύγουν από την Τρίτη περίοδο, «καθαρίζοντας» το ματς.

Οι νικητές είχαν οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Κορυφαίος ο Αντρέ Ντράμοντ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Ντένις Σρούντερ με 19 πόντους.

Για τους Νετς (αγωνίστηκαν χωρίς τον Χάρντεν), ο Κέβιν Ντουράντ είχε 22 πόντους και ο Ίρβινγκ 18 πόντους. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε 3 λεπτά, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 3 λεπτά συμμετοχής.

Να αναφέρουμε ότι ο Ίρβινγκ αποβλήθηκε μαζί με τον Σρούντερ στην τρίτη περίοδο επειδή αντάλλαξαν κάποια “γαλλικά”).

