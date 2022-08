Ο Πάτρικ Μπέβερλι φαίνεται πως… εξαργυρώνει την πολύ καλή περσινή του σεζόν στο ΝΒΑ βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Λος Άντζελες Λέικερς ήρθαν σε συμφωνία με τους Γιούτα Τζαζ για μια ανταλλαγή που θα επαναφέρει τον Πάτρικ Μπέβερλι στην… πόλη, αλλά αυτή τη φορά για την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο έμπειρος γκαρντ -με πέρασμα από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2009-2010 και για πολλά χρόνια παίκτης των Κλίπερς- είχε δοθεί από τους Τίμπεργουλβς μέσω ανταλλαγής στους Τζαζ στο πλαίσιο της συμφωνίας που έστειλε τον Ρούντι Γκομπέρ στη Μινεσότα, αλλά ήταν δεδομένο ότι δεν υπολογιζόταν.

Ο λόγος έχει να κάνει με την αλλαγή κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει οι Τζαζ, θέλοντας να χτίσουν από την αρχή μία ομάδα, χαμηλώνοντας τον μέσο όρο ηλικίας. Για αυτόν τον λόγο, απέκτησαν από τους Λέικερς τους Τάλεν Χόρτον-Τάκερ και Στάνλεϊ Τζόνσον. Το deal θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Lakers and Jazz are expected to finalize the deal on Thursday morning, delivering Beverley to LA after a brief stayover with Jazz. No picks involved in the deal, per sources. https://t.co/s4FjjrHu4q