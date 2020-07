Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν ξεκινήσει τις προπονήσεις στο Ορλάντο ενόψει της επανέναρξης του NBA και ο κόουτς “Μπαντ” είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από όσα βλέπει από τους παίκτες του, γεγονός που του επιτρέπει ένα ξεχωριστό πλάνο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο προπονητής των Μπακς είναι ενθουσιασμένος με την εικόνα του Κρις Μίντλετον, αλλά και με την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα να σκέφτεται την ελάχιστη χρησιμοποίησή του στα φιλικά πριν τους αγώνες.

“Θα αγωνιστεί σίγουρα κάποια λεπτά με το Σαν Αντόνιο την Πέμπτη (23/07) και μετά θα δούμε πως θα χρησιμοποιηθεί τα επόμενα δύο παιχνίδια”, τόνισε ο Μπουντελχόζερ για τον “Greek Freak”, αλλά το πιο πιθανό σενάριο θέλει τον Έλληνα γκαρντ φόργουορντ να μην αγωνίζεται καθόλου στη συνέχεια ώστε να προστατευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ενόψει των play off.

