Οι Μιλγουόκι Μπακς φέρονται να έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Φοίνιξ Σανς για να αποκτήσουν μέσω ανταλλαγή τον Τζέι Κράουντερ, που δεν υπολογίζεται πια από την ομάδα της Αριζόνα.

Ο Κράουντερ αποτελεί μία εξαιρετική περίπτωση “3 and D” παίκτη και φαίνεται να ταιριάζει ιδανικά στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς, που έχουν έλλειψη σε ψηλούς φόργουορντ με έφεση στην άμυνα. Δεν έχει αγωνιστεί όμως φέτος με τους Φοίνιξ Σανς, καθώς ζήτησε ο ίδιος ανταλλαγή, μετά την απόφαση της ομάδας να προωθήσει ως βασικό τον ανερχόμενο Καμ Τζόνσον.

Ως εκ τούτου, ο Κράουντερ είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει και σύμφωνα με κορυφαίο ρεπόρτερ του NBA, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμμπο βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τους Σανς, αλλά ενδιαφέρον για τον 32χρονο Αμερικανό υπάρχει και από τους Μαϊάμι Χι και Ατλάντα Χοκς.

The Bucks and Suns have engaged in trade conversations for Jae Crowder, per @ShamsCharania The Heat and Hawks reportedly remain interested as well pic.twitter.com/IdYh39hdh8

“The Milwaukee Bucks are a new team that has emerged as far as trade conversations with the Phoenix Suns, I’m told, for a potential Jae Crowder deal.”



NBA Insider @ShamsCharania reports on trade talks between Milwaukee and Phoenix. pic.twitter.com/2Urvjk41r8