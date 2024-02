«Οι Μιλγουόκι Μπακς ρίχνουν λευκή πετσέτα, βάζουν τον Θανάση Αντετοκούνμπο» είπε ο σχολιαστής του αγώνα με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με… κάτω τα χέρια από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, έχοντας εκτός με τραυματισμό τους Λίλαρντ και Μίντλετον, γεγονός που έφερε στο παρκέ και τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Το γεγονός οδήγησε όμως και σε ένα… αχρείαστο σχόλιο στη μετάδοση του αγώνα, αφού ο σχολιαστής της τοπικής τηλεόρασης είπε ότι οι Μιλγουόκι Μπακς ρίχνουν “λευκή πετσέτα”, αφού ετοιμάζονται να βάλουν τον Θανάση Αντετοκούνμπο να παίξει.

Ο αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει δεχθεί αρκετά αρνητικά σχόλια για το ότι παραμένει στο ρόστερ των “ελαφιών” εδώ και χρόνια, ενώ παίζει ελάχιστα έως καθόλου στα ματς. Παρόλα αυτά, ο Θανάσης έχει κάνει ακόμη και ματς με πάνω από 20 πόντους στο NBA, ενώ υπάρχουν παίκτες εκτός 12άδας σε όλες τις ομάδες, που δεν προσφέρουν μάλιστα τίποτα, ούτε εντός ούτε εκτός παρκέ.

“The white flag is being waved.” – @JimPeteHoops

“Why do you say that, Jim Pete?” – @Grady

“Because Thanasis is getting ready to come into the game.”

💀💀💀 pic.twitter.com/LkHvHxdO3r