Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να διατηρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους κι ο ιδιοκτήτης της ομάδας υποσχέθηκε στον Έλληνα γκαρντ-φόρογουορντ, ότι θα τα… σκάσει για να ενισχύσει περαιτέρω το ρόστερ.

Ο Αντετοκούνμπο είχε πρόσφατα συνάντηση με τον κυβερνήτη του Μιλγουόκι και συνιδιοκτήτη των Μπακς, Μαρκ Λάσρι, ο οποίος και φέρεται να του υποσχέθηκε ότι η ομάδα θα πληρώσει το φόρο πολυτελείας, ώστε να υπερβεί το salary cap και να καταφέρει να αποκτήσει έναν σούπερ σταρ στο πλευρό του.

Το γεγονός αποκάλυψε ο έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, “φουντώνοντας” τα μετεγγραφικά σενάρια για τα “ελάφια”, τα οποία και φέρονται έτοιμα να κάνουν κίνηση για την απόκτηση του Κρις Πολ.

ESPN Sources: MVP Giannis Antetokounmpo's 3-hour lunch with Bucks co-owner/governor Marc Lasry on Friday covered the season, how Bucks can improve roster, Lasry confirming willingness to spend into luxury tax and agreement they’ll talk again after Giannis returns from a vacation.