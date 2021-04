Λίγες μόνο ώρες μετά από την καλύτερη εμφάνισή του για φέτος με τους Μιλγουόκι Μπακς, έγινε γνωστό ότι ο Τζρου Χόλιντεϊ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

O Αμερικανός γκαρντ επέκτεινε τη συνεργασία του με τα “ελάφια” για τέσσερα χρόνια, καθώς του προσφέρθηκε το max συμβόλαιο των 160 εκατομμυρίων δολαρίων (ή περίπου 136 εκατ. ευρώ).

Ο Χόλιντεϊ έχει τη φετινή σεζόν 17 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA, ενώ άπαντες περιμένουν από αυτόν να αποδειχθεί “καταλύτης” στα play off, όπου συνηθίζει να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του.

Milwaukee star guard Jrue Holiday and the Bucks have agreed to a four-year maximum contract extension worth up to $160 million, his agent Jason Glushon of @GlushonSM told @TheAthletic @Stadium.