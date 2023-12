Οι ανταλλαγές στο NBA έχουν ξεκινήσει και οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν την πρώτη μεγάλη κίνηση, αποκτώντας τον Ο Τζι Ανουνόμπι από τους Τορόντο Ράπτορς με αντάλλαγμα τους Αρ Τζέι Μπάρετ και Εμάνουελ Κουίκλι.

Οι Νιου Γιορκ Νικς θέλησαν να ενισχύσουν κι άλλο τη “σκληράδα” τους σαν ομάδα και πρόσθεσαν στο ρόστερ τους για το NBA, τον Ο Τζι Ανουνόμπι, τον οποίο εμφανίζονταν να εξετάζουν και οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ψάχνουν μέγεθος στην περιφέρειά τους.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έδωσε όμως ένα εξαιρετικό “πακέτο” στους Ράπτορς, με τον Μπάρετ να επιστρέφει στην πατρίδα του τον Καναδά και τον Κουίκλι να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους έκτους παίκτες στο NBA.

