Συμφωνία για το ποσοστό των περικοπών φαίνεται πως επήλθε μεταξύ παικτών και ομάδων της Euroleague, με το 80% των συμβολαίων να είναι σίγουρο ότι θα καταβληθεί κανονικά

Η κόντρα μεταξύ παικτών και ομάδων της Euroleague για το ύψος των περικοπών στα συμβόλαιο, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.

Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Ιταλός δημοσιογράφος του “Sportando”, Εμιλιάνο Καρσία, ο οποίος, επικαλούμενος ως πηγή την Ένωση Παικτών, προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter, όπου ενημέρωσε ότι βρέθηκε η “χρυσή” τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για συμφωνία ώστε να περικοπεί το 20% ή το 15% των συμβολαίων, ανάλογα με το αν θα ολοκληρωθεί η Euroleague ή όχι. Οπότε οι παίκτες έχουν εξασφαλίσει ότι θα εισπράξουν το 80% των συμβολαίων τους σε κάθε περίπτωση, ενώ το ποσοστό μπορεί να ανέβει στο 85% αν η σεζόν ολοκληρωθεί κανονικά.

Απόφαση για την τύχη της Euroleague πάντως αναμένεται να παρθεί στα μέσα Μαΐου, με το σενάριο για Final-8 σε ουδέτερη έδρα να “παίζει” δυνατά.

Sources from ELPA:



Clubs agreed to pay 80% if the season is canceled and 85% if the season resumes



If EuroLeague resumes with a Final 8, all the 18 teams have to pay 85% (also the clubs for which the season is already over)



There isn’t a format yet on how to finish the season