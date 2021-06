“Βόμβα” στο ΝΒΑ, με τον αποκλεισμό των πρωταθλητών Λέικερς. Οι περσινοί πρωταθλητές ΝΒΑ ηττήθηκαν μέσα στο Λος Άντζελες από τους Σανς (113-100) στο game 6 και είδαν την… έξοδο από τον πρώτο γύρο των play off. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ντέιβιντ Μπούκερ.

Πανάξια πρόκριση στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας του ΝΒΑ πήραν οι Σανς που έστειλαν σε… πρόωρες διακοπές τους Λέικερς επικρατώντας 113-100 στο Game 6 της σειράς, για τον πρώτο γύρο των play off..

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα από το Φοίνιξ ήταν ο εξωπραγματικός, Ντέιβιντ Μπούκερ, που έφτασε τους 47 πόντους (8/10 τρίποντα) με 11 ριμπάουντ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ τριπόντων σε ένα 12λεπτο στην ιστορία των play off με 6/6 στην πρώτη περίοδο.

Ο Κράουντερ συμπλήρωσε 18 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Κρις Πολ μέτρησε 8 πόντους με 12 ασίστ σε κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Λεμπρόν Τζέιμς σημείωσε 29 πόντους, ενώ ο Ντένις Σρέντερ πρόσθεσε 20.

Καταλυτικός αποδείχθηκε για τους Λέικερς ο τραυματισμός του Άντονι Ντέιβις, ο οποίος αποχώρησε από το παρκέ μετά από πεντέμισι λεπτά αγώνα.

AD went back to the locker room after going down. pic.twitter.com/Z3POnG4Qws