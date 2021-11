Χαμός επικρατεί στην Oλλανδία με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση κατά του κορονοϊού με κουκουλοφόρους να εισβάλλουν στο γήπεδο την ώρα που διεξαγόταν το ματς της Άλμααρ με τη Ναϊμέγκεν (κεκλεισμένων των θυρών) και να το διακόπτουν προσωρινά.

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην Ολλανδία καθώς πλήθος κόσμου διαμαρτυρήθηκε για τα μέτρα της κυβέρνησης κατά του κορονοϊού προκαλώντας μάλιστα μεγάλα επεισόδια στο Ρότερνταμ.

Ομάδα 15 κουκουλοφόρων μάλιστα εισέβαλε στο γήπεδο της Άλκμααρ, την ώρα που διεξαγόταν το ματς με τη Ναϊμέγκεν κεκλεισμένων των θυρών, όπως προβλέπεται με τα νέα μέτρα και το ανάγκασαν τον διαιτητή, Νταν Μακέλι, να διακόψει προσωρινά το ματς. Μετά από επέμβαση της αστυνομίας, το γήπεδο εκκενώθηκε εκ νέου και οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο.

After stadium closures in Holland due to COVID cases and clashes in Rotterdam, right now AZ Alkmaar hooligans and novaxers have broken into stadium and stormed on pitch while AZ Alkmaar-NEC Nijmegen was ongoing pic.twitter.com/ZkoSIDhQlB