Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: O Τούρκος viral σκοπευτής «ειρωνεύτηκε» τον Έλον Μασκ και εκείνος του απάντησε

Ο 51χρονος σκοπευτής από την Τουρκία, Yusuf Dikec (Γιουσούφ Ντικέτς), ο οποίος κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο μεικτό ομαδικό 10 μέτρων αεροβόλου πιστολιού με άνετο στυλ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού άνοιξε διάλογο με τον Έλον Μασκ.

Ο Τούρκος σκοπευτής Γιουσούφ Ντικέτς, που στέφθηκε ασημένιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, χωρίς να φορέσει καν ειδικούς φακούς, αρκούμενος στα γυαλιά οράσεώς του, απηύθυνε μέσω του Χ (πρώην Twitter) ειρωνικό ερώτημα στον Έλον Μασκ, ο οποίος δεν παρέλειψε να του απαντήσει.

«Γεια σου Έλον, πιστεύεις ότι τα μελλοντικά ρομπότ μπορούν να κερδίσουν μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα χέρια στις τσέπες;», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Ντικέτς, για να λάβει λίγο αργότερα την απάντηση του Έλον Μασκ: «Τα ρομπότ θα χτυπούν το κέντρο του bullseye κάθε φορά».

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD