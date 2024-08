Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Yusuf Dikec, ο Τούρκος με το χέρι στην τσέπη που κέρδισε το ασημένιο στη σκοποβολή

Ο 51χρονος Τούρκος Yusuf Dikec (Γιουσούφ Ντικέτς) έγινε ένα από τα πρόσωπα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και όχι άδικα.

Ο Τούρκος σκοπευτής του αεροβόλου πιστολιού Yusuf Dikec δεν χρειάστηκε πολλά, παρά μόνο τη θρυλική του αύρα για να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι την Τρίτη (30.07.2024)

Ανέβηκε στη σκηνή δείχνοντας απίστευτα χαλαρός με το ένα χέρι στην τσέπη και χωρίς σκοπευτικό εξοπλισμό και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 10 μέτρα αεροβόλο μεικτό.

Η εικόνα του Dikec, με το χέρι του στην τσέπη ενώ πυροβολούσε, τον καθιέρωσε ως έναν άμεσο θρύλο στους Αγώνες του Παρισιού.

Μια φωτογραφία του έχει πάνω από 21 εκατομμύρια προβολές στο X.

«Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο όλοι χρησιμοποιούν εξειδικευμένους φακούς για σκοποβολή για να αποφύγουν το θάμπωμα και να αυξήσουν την ακρίβεια» έγραψε ένας χρήστης.

«Αυτό είναι αυτό που ονομάζετε αύρα», έγραψε ένας άλλος.

Εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους, λοιπόν, ο Ντικέτς έβαλε απλώς ένα ζευγάρι κανονικές ωτασπίδες, τα κανονικά του γυαλιά, το χέρι στην τσέπη και πήγε για το μετάλλιο.

Αυτοί ήταν οι τρίτοι του Ολυμπιακοί Αγώνες μιας και είχε συμμετάσχει σε εκείνους του Πεκίνου (2008) και του Λονδίνου (2012), αλλά μέχρι πρότινος δεν είχε κανένα μετάλλιο.

Έχει αρκετές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και διαθέτει εμπειρία με τα όπλα μιας και είναι έμπειρος σκοπευτής και αξιωματικός στην τουρκική χωροφυλακή.

Yusuf Dikec could have won gold, if it was allowed to smoke in Olympics. pic.twitter.com/1ljYdvFOM4