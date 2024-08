Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Thomas Ceccon, ο Ιταλός ολυμπιονίκης που έχει κάνει το Διαδίκτυο να παραμιλά με τους κοιλιακούς του

Με εμφάνιση μοντέλου και κοιλιακούς – φέτες ο ιταλός κολυμβητής Thomas Ceccon με τα δύο, έως τώρα, μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει κάνει το ίντερνετ να παραμιλά.

Τα τελευταία 24ωρα οι χρήστες του TikTok φαίνεται να έχουν πάθει εμμονή με τον ιταλό κολυμβητή Thomas Ceccon (Τόμας Τσεκόν) που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μ. ύπτιο και το χάλκινο στην σκυταλοδρομία 4×100 ελεύθερο ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ο λόγος δεν είναι φυσικά μόνο οι αθλητικές του επιδόσεις αλλά και η εξωτερική του εμφάνιση, κυρίως οι κοιλιακοί του.

Ο 23χρονος άρχισε να κυκλοφορεί σε βίντεο στο TikTok, όπου χρήστες άρχισαν να γράφουν ότι «είναι ο λόγος που βλέπουν Ολυμπιακούς Αγώνες».

Μία μικρή και αυθόρμητη κίνηση του Τσεκόν που αποκάλυψε τους κοιλιακούς του κατά την απονομή των μεταλλίων το Σάββατο (27.07.2024), όπου η Ιταλία βγήκε τρίτη, ήταν αρκετή για να κάνει το διαδίκτυο να… κολλήσει μαζί του.

Δεν χρειάστηκαν και πολλοί στο TikTok να αρχίσουν να μιλούν για την ομάδα «που λες και είναι μοντέλα», γράφει το People.

Τον λένε «καρχαρία», αναφέρει η ιταλική τηλεόραση RAI, για την ταχύτητά του στο νερό, την αποφασιστικότητά του και το ύψος του (1,97).

Γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου του 2001 στο Τιένε και είναι γιος αθλητών. Ο πατέρας του είναι πενταθλητής και η μητέρα του πρωταθλήτρια στο roller skating.

I’m not one for being swayed by the beauty of men or women. But, then, there’s Italian gold medallist swimmer Thomas Ceccon. #ParisOlympics2024 pic.twitter.com/uyPg2BcYYo