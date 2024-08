Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Φάλαινα έκλεψε την παράσταση στους ημιτελικούς σέρφινγκ στην Ταϊτή

Αμέτρητοι αθλητές «πιάστηκαν» από την κάμερα σε εκπληκτικές πόζες τη στιγμή που αγωνίζονταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πιο απίθανο φωτογραφικό «κλικ» πηγαίνει αδιαμφισβήτητα σε μία φάλαινα, που έκανε την εμφάνισή της τελείως ξαφνικά στους ημιτελικούς σερφ στην Ταϊτή.

Η φάλαινα των Ολυμπιακών Αγώνων, «πιάστηκε» από το φωτογραφικό φακό χθες το απόγευμα (05.08.2024), τη στιγμή που οι αθλήτριες Tatiana Weston Webb από τη Βραζιλία και Brisa Hennessy από την Κόστα Ρίκα ήταν έτοιμες να αγωνιστούν για τους ημιτελικούς.

Σε απόσταση ασφαλείας από τις δύο αθλήτριες, η φάλαινα ξεπήδησε από το νερό και άρχισε τα παιχνίδια.

Ο άνθρωπος που κατέγραφε με την κάμερα του το αγώνισμα, με το που είδε την φάλαινα να βγαίνει από το νερό, έκανε ζουμ για να αποτυπώσει πλήρως το μεγαλείο των παιχνιδιών της.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

this whale that showed up during #Olympic2024 surfing just won the tournament for me pic.twitter.com/4XQVCzW2zI