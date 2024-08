Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ιταλίδα πυγμάχος εγκατέλειψε στα 46” μετά από χτύπημα αθλήτριας που κατηγορείται ότι είναι άνδρας

Ο σάλος με την πυγμαχία γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 συνεχίζεται, αφού η πυγμάχος Ιμάνι Κελίφ από την Αλγερία που κατηγορείται ότι είναι άνδρας, “συνέτριψε” σε 46 δευτερόλεπτα, την Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι.

Η Ιμάνι Κελίφ και η Λιν Γιου-Τινγκ από την Ταϊβάν είχαν αποκλειστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) σε πρόσφατους αγώνες πυγμαχίας, με τη φημολογία ότι οι εξετάσεις τους έδειξαν χρωμοσώματα ΧΥ, τα οποία είναι τα ανδρικά, αντί για τα ΧΧ των γυναικών, αλλά αμφότερες πέρασαν τα τεστ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αγωνίζονται έτσι μέσα σε κατακραυγή εναντίον τους στα social media, η οποία και “φούντωσε” μετά τον αγώνα της Κελίφ με την Καρίνι, αφού η Ιταλίδα δέχθηκε μόλις ένα χτύπημα πριν εγκαταλείψει σε 46 δευτερόλεπτα τον αγώνα, πιθανότατα με σπασμένη μύτη. Η ίδια φέρεται να είπε μάλιστα ότι δεν έχει δεχθεί ποτέ τόσο δυνατό χτύπημα.

Italy’s Angela Carini gave up 1 minute into the fight with Algeria’s Imane Khelif



Carini took a blow to the face & said she “had never been punched that hard before”



Imane Khelif failed a sex test at the World Championship but was allowed in the Olympics pic.twitter.com/avwqwpnObo