Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Σάλος με την συμμετοχή γυναικών πυγμάχων με ανδρικά χρωμοσώματα

Σάλος έχει προκληθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, καθώς 2 γυναίκες πυγμάχοι με ανδρικά χρωμοσώματα, παρότι είχαν αποκλειστεί από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, έλαβαν το πράσινο φως από την ΔΟΕ και θα συμμετάσχουν κανονικά

Συγκεκριμένα η Ιμάνι Κελίφ από την Αλγερία που αγωνίζεται στα 66 κιλά στην πυγμαχία γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και η Λιν Γιου-Τινγκ από την Ταϊβάν στα 57 κιλά, είχαν αποκλειστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) στο Νέο Δελχί, ωστόσο η ΔΟΕ (Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή) είχε αντίθετη άποψη. Και αυτό διότι οι κανονισμοί της είναι πιο χαλαρή, με αποτέλεσμα οι δυο αθλήτριες να μπορούν να αγωνιστούν χωρίς πρόβλημα.

H IBA ισχυρίζεται ότι οι εξετάσεις χρωμοσωμάτων των πυγμάχων έδειξαν χρωμοσώματα ΧΥ, τα οποία είναι τα ανδρικά, αντί για τα ΧΧ των γυναικών. Σύμφωνα με την ομοσπονδία τα κριτήρια είναι αρκετά αυστηρά για τους αθλητές και ειδικά για τις αθλήτριες σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της τεστοστερόνης.

This was Imane Khelif fighting in Mexico in December 2022 against a Mexican woman.



Three months later, a test apparently revealed the XY chromosome.



Note the force of the punching.



Imane’s opponent that day, @BriandaTamara, said she certainly did:#OlympicGames #Boxing https://t.co/NvltUigCbT pic.twitter.com/8PhfGzJO2F