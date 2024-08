Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Κανονικά οι αγώνες με τις δύο intersex πυγμάχους παρά τον σάλο – Οι αντιδράσεις και η απάντηση της ΔΟΕ

Πολλές αντιδράσεις και σχόλια στα social media έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) επέτρεψε σε δύο intersex πυγμάχους να διαγωνιστούν απέναντι σε γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Ιμάν Κελίφ από την Αλγερία και η Λιν-Γιου Τινγκ από την Ταϊβάν, έχουν μπει στο στόχαστρο και κατηγορούνται ότι είναι τρανσέξουαλ καθώς οι δύο γυναίκες πυγμάχοι έχουν ανδρικά χρωμοσώματα και παρότι είχαν «κοπεί» από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έλαβαν το πράσινο φως από την ΔΟΕ και συμμετέχουν κανονικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στα social media τα σχόλια είναι πολλά και το μότο που κυριαρχεί είναι «αποκλείστε τους άντρες από τα γυναικεία αθλήματα».

Οι αντιδράσεις πήραν μορφή χιονοστιβάδας χθες όταν η Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι έκατσε μόλις 46΄΄ στο ρινγκ απέναντι στην Αλγερινή Ιμάν Κελίφ, καθώς η μπουνιά που δέχθηκε στη μύτη ήταν η πιο δυνατή που είχε δεχθεί στη ζωή της, με αποτέλεσμα να προτιμήσει να αποχωρήσει με κλάματα από το παιχνίδι για την υγεία της.

An absolute travesty at the Olympics.



Angela Carini is forced to box against a biological male. She quits after just 45 seconds, and cries hysterically as her opponent is declared the winner. 😡😡😡😡 pic.twitter.com/XETwtBzm6o — Klip Entertainment (@klip_ent) August 1, 2024

Συγκεκριμένα η Ιμάνι Κελίφ από την Αλγερία που αγωνίζεται στα 66 κιλά στην πυγμαχία γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και η Λιν Γιου-Τινγκ από την Ταϊβάν στα 57 κιλά, είχαν αποκλειστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) στο Νέο Δελχί, ωστόσο η ΔΟΕ είχε αντίθετη άποψη.

Κι αυτό διότι οι κανονισμοί της είναι πιο χαλαροί, με αποτέλεσμα οι δυο αθλήτριες να μπορούν να αγωνιστούν χωρίς πρόβλημα.

H IBA ισχυρίζεται ότι οι εξετάσεις χρωμοσωμάτων των πυγμάχων έδειξαν χρωμοσώματα ΧΥ, τα οποία είναι τα ανδρικά, αντί για τα ΧΧ των γυναικών.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία τα κριτήρια είναι αρκετά αυστηρά για τους αθλητές και ειδικά για τις αθλήτριες σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της τεστοστερόνης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 林郁婷 / Lin, Yu-Ting (@boxing_ting)

H Κελίφ και η Λιν είναι δύο φορές Ολυμπιονίκες και αγωνίστηκαν κανονικά στους Αγώνες του Τόκιο. Η Λιν ήταν ερασιτέχνης πυγμάχος σε επίπεδο ελίτ για μια δεκαετία και η Κελίφ για έξι χρόνια.

Πήραν το «πράσινο φως» να αγωνιστούν στο Παρίσι από την ειδική ομάδα της ΔΟΕ, η οποία έχει διοργανώσει τα δύο τελευταία ολυμπιακά τουρνουά πυγμαχίας.

Ο αγώνας της ιταλίδας Άντζελα Καρίνι και της Αλγερινής Ιμάνι Κελίφ

Η Ιταλίδα πυγμάχος μπορεί να άντεξε το πρώτο χτύπημα στο σώμα από το… βαρύ χέρι της αντιπάλου της αλλά η γροθιά που δέχθηκε στο πρόσωπο της την ανάγκασε να γυρίσει στον πάγκο της και να ζητήσει από τον προπονητή της να αποχωρήσει φοβούμενη για τη ζωή της.

Ο προπονητής της δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και μετά από λίγο ο διαιτητής σήκωσε το χέρι της Κελίφ αναδεικνύοντάς την νικήτρια.

«Ήταν η πιο δυνατή γροθιά που έχω δεχθεί» ήταν το σχόλιο της Καρίνι μετά το χτύπημα από την Ιμάνι Κελίφ, η οποία αρνήθηκε να συνεχίσει.

«Θα μπορούσε να είναι το ματς της ζωής μου, αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να προστατέψω και τη ζωή μου. Δεν φοβόμουν, δεν φοβάμαι το ρινγκ ή να χτυπηθώ. Έχω αγωνιστεί πολύ συχνά για την εθνική ομάδα. Προπονούμαι με τον αδερφό μου. Πάντα πάλευα ενάντια σε άντρες, αλλά ένιωσα πάρα πολύ πόνο σήμερα», ανέφερε η Ιταλίδα πυγμάχος.

Από την πλευρά της η νικήτρια Κελίφ περνώντας μπροστά από τους εκπροσώπους του Τύπου, είπε ότι «θα νικήσει όποιον χρειαστεί» για να τα καταφέρει.

Σημειώνεται ότι έντονες αντιρρήσεις είχε εκφράσει η ιταλική αποστολή και η ίδια η Ιταλίδα πυγμάχος για τη συμμετοχή της Ιμάνι Κελίφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, οι οποίες και δεν εισακούστηκαν.

Χιονοστιβάδα αντιδράσεων

Πολιτικοί και αθλητές πήραν θέση για τον αγώνα ανάμεσα στην Άντζελα Καρίνι και την Ιμάνι Κελίφ.

Την ίδια ώρα, στα social media έχει ξεσπάσει ένα κύμα συμπαράστασης στο πρόσωπο της Καρίνι με το hashtag #IstandWithAngelaCarini με τους περισσότερους να τονίζουν πως ήταν ένας άδικος αγώνας για την Ιταλίδα πυγμάχο.

Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι που υποστήριξε ότι ο αγώνας της Καρίνι εναντίον της Κελίφ δεν ήταν αγώνας μεταξύ ίσων:

«Πιστεύω ότι οι αθλητές που έχουν ανδρικά γενετικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί σε αγώνες γυναικών», είπε η Μελόνι «και όχι επειδή θέλεις να κάνεις διακρίσεις σε βάρος κάποιου, αλλά για να προστατέψεις το δικαίωμα των αθλητών να μπορούν να αγωνίζονται επί ίσοις όροις».

So che non mollerai, Angela, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa. pic.twitter.com/bJ2GfAUTzq — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 1, 2024

Προσέθεσε ακόμα ότι «σε αυτά τα πράγματα μετράει η αφοσίωσή σου, το «κεφάλι» σου και ο χαρακτήρας σου, αλλά επίσης παίζει ρόλο να έχεις ίσα μπράτσα».

Σφοδρά επικριτικός εμφανίστηκε και ο Ίλον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ έκανε repost και δήλωσε ότι συμφωνεί απολύτως με την ανάρτηση της Αμερικανίδας κολυμβήτριας, Ράιλι Γκέινς που σχολίαζε για τον αγώνα Κελίφ – Καρίνι ότι «οι άνδρες δεν ανήκουν στα γυναικεία σπορ».

An absolute travesty at the Olympics.



Angela Carini is forced to box against a biological male. She quits after just 45 seconds, and cries hysterically as her opponent is declared the winner. 😡😡😡😡 pic.twitter.com/XETwtBzm6o — Klip Entertainment (@klip_ent) August 1, 2024

Η Βρετανίδα συγγραφέας και δημιουργός του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, με μια σειρά από αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ στήριξε την Καρίνι και επέκρινε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που επέτρεψε τη συμμετοχή της Ιμάνι Κελίφ στην κατηγορία των γυναικών.

Όπως υποστήριξε ο αγώνας ήταν στην πραγματικότητα ένας ξυλοδαρμός ενός άντρα σε μια γυναίκα και καταφέρθηκε κατά της λογικής να αγωνιστεί η Κελίφ στη γυναικεία κατηγορία.

Επιπλέον, πολλοί κατήγγειλαν την απόφαση της ΔΟΕ να αγωνιστεί και με την Αλγερινή αθλήτρια. «Είναι κοροϊδία», σχολίαζαν άλλοι χρήστες ενώ μιλούσαν για «κλοπή του αγώνα» σε βάρος της Καρίνι.

Φυσικά δεν έλειψαν και οι ομοφοβικές τοποθετήσεις. «Το λέγαμε και χθες. Ο Αλγερινός τελείωσε την Ιταλίδα φυσιολογικά γιατί είναι άντρας vs γυναίκα», έγραψε ένας χρήστης στο twitter.

«Έβαλαν έναν Αλγερινό γεννημένο άντρα να δείρει την Ιταλίδα! Τι ΝΤΡΟΠΉ; ΠΟΥ είναι τα δικαιώματα των βιολογικών γυναικών αθλητών που μια ζωή εξασκούνται για να συμμετάσχουν σε Ολυμπιακούς αγώνες κ κόβονται τα όνειρα τους;» πρόσθεσε ένας άλλος.

Οι αντιρρήσεις της ιταλικής αποστολής, το «οκ» της ΔΟΕ και τι λένε οι Αλγερινοί

Η ιταλική αποστολή είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις της για το γεγονός ότι η αρμόδια επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων είχε δώσει το «ΟΚ» στην Κελίφ να αγωνιστεί, κάτι που όμως είχε γίνει προφανώς με την Κελίφ να περνάει από τις απαιτούμενες εξετάσεις.

Η αλγερινή αντιπροσωπεία βλέποντας τις διαμαρτυρίες να παίρνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατήγγειλε «…με τον πιο έντονο τρόπο τις επιζήμιες και ανήθικες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον της επιφανούς αθλήτριάς μας, ΙμάνΙ Κελίφ, από ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης, με ψέματα που θεωρούμε εντελώς άδικα».

Μάλιστα σε αυτή είχε επισημάνει ότι η Κελίφ είχε περάσει από τα τεστ τα οποία απαιτούνται με απόλυτη επιτυχία και έτσι μπορεί να συμμετέχει κανονικά στους αγώνες.

«Τέτοιες επιθέσεις στην προσωπικότητα και στην αξιοπρέπειά της είναι βαθιά άδικες, ειδικά καθώς προετοιμάζεται για το αποκορύφωμα της καριέρας της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η COA έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την πρωταθλήτριά μας».

Η ΔΟΕ από την πλευρά της παρά τις αντιδράσεις υπερασπίζεται την απόφασή της να επιτρέψει τη συμμετοχή των γυναικών, ενώ επικρίνει την απόφαση της IBA να τις αποκλείσει, λέγοντας ότι ελήφθη πρακτικά χωρίς την έγκριση των διοικητικών οργάνων.

Εξηγεί ακόμη ότι «έχουμε δει σε δημοσιεύματα παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με δύο αθλήτριες» και καταλήγει λέγοντας ότι «η σημερινή επιθετικότητα εναντίον των δύο αθλητριών βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αυτή την αυθαίρετη απόφαση, η οποία ελήφθη χωρίς καμιά σωστή διαδικασία».

«Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αθλείται χωρίς διακρίσεις. Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στο τουρνουά πυγμαχίας των Ολυμπιακών Αγώνων συμμορφώνονται με τους κανονισμούς επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη διοργάνωση, καθώς και με όλους τους ισχύοντες ιατρικούς κανονισμούς που έχει θεσπίσει η Μονάδα Πυγμαχίας Παρίσι 2024 (PBU).

Όπως και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες πυγμαχίας, το φύλο και η ηλικία των αθλητών βασίζονται στο διαβατήριό τους» αναφέρει και προσθέτει πως «οι δύο αθλήτριες αγωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια σε διεθνείς αγώνες πυγμαχίας στην κατηγορία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2020, των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας (IBA) και των τουρνουά που είναι εγκεκριμένα από την IBA.

Οι δύο αυτές αθλήτριες έπεσαν θύματα μιας ξαφνικής και αυθαίρετης απόφασης της IBA.

Προς το τέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της IBA το 2023, αποκλείστηκαν ξαφνικά χωρίς καμία δέουσα διαδικασία» καταλήγει.