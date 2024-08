Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Οι πανηγυρισμοί της Ρουμάνας αθλήτριας της γυμναστικής Ana Barbosu μετατράπηκαν σε δάκρυα

Από την απόλυτη χαρά, στα δάκρυα λύπης. Αυτό το roller-coaster συναισθημάτων έμελλε να ζήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η 18χρονη αθλήτρια της γυμναστικής Ana Barbosu.

Η Ρουμάνα αθλήτρια της γυμναστικής, άγγιζε το χάλκινο μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο έμεινε στην τέταρτη θέση μετά την επαναξιολόγηση του προγράμματος της Τζόρνταν Τσάιλς από την ομάδα των ΗΠΑ.

Οι κάμερες, κατέγραψαν αυτή την αντίθεση των όσων έζησε χθες (06.08.2024): τη μία να πανηγυρίζει έχοντας υψωμένη τη σημαία της Ρουμανίας και την άλλη να ξεσπά σε κλάματα για την τέταρτη θέση.

Οι κριτές ανέβασαν τον βαθμό δυσκολίας στο πρόγραμμα της Τσάιλς από 5,8 στο 5,9 κι έτσι η Αμερικανίδα προσπέρασε τόσο την Μπαρμπόσου, όσο και τη συμπατριώτισσά της, Σαμπρίνα Βοϊνέα, προκαλώντας την αντίδραση της Νάντιας Κομανέτσι.

🇷🇴 Romanian gymnast Ana Bărbosu had her Olympic bronze medal taken away after American coaches complained to the jury.



The medal was stripped from Ana and awarded to American gymnast Jordan Chiles.



An earlier complaint by the Romanian team was ignored.pic.twitter.com/x8zVfRhcMI