Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Οι Σέρβοι δεν έβλεπαν μπροστά τους από το μεθύσι στην απονομή των μεταλλίων

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Σερβίας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τους παίκτες των «πλάβι» να εμφανίζονται στην απονομή των μεταλλίων τύφλα στο μεθύσι. Η viral εικόνες και video που έχουν κάνει τον γύρω του internet.

Η Σερβία ολοκλήρωσε με επιτυχία τις υποχρεώσεις της στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το τουρνουά μπάσκετ ανδρών, με τον Νίκολα Γιόκιτς και την παρέα του να καταλαμβάνουν την 3η θέση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Μια ιστορική επίδοση για την ομάδα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι «πλάβι» να το γιορτάσουν καταναλώνοντας αρκετή ποσότητα αλκοόλ.

Συγκεκριμένα οι Σέρβοι το μεσημέρι του Σαββάτου (10/08/24) μετά την νίκη τους κόντρα στην Γερμανία, θέλησαν να γίνουν για λίγο… κοινοί θνητοί με αποτέλεσμα να πιούν αρκετά, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μεθύσουν. Με αυτό τον τρόπο το βράδυ της ίδιας μέρας και κατά την διάρκεια της παράδοσης των μεταλλίων ο τηλεοπτικός φακός έπιασε την ομάδα της Σερβίας να είναι λίγο πιο… χαρούμενη.

Ο Νίκολα Γιόκιτς και οι συμπαίκτες του ήταν εμφανώς τύφλα στο μεθύσι, ωστόσο μπροστά στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και στην τρομερή εμφάνιση που έκαναν στα ημιτελικά απέναντι στις ΗΠΑ, ποιος μπορεί να τους πει τι.

Team Serbia and Nikola Jokic sing Serbian patriotic songs to celebrate winning the Bronze medal in men’s basketball at the @Olympics after defeating Germany 93-83.



This bronze shines like gold for the People’s Champs! 🇷🇸 pic.twitter.com/ZnQYWtBR63