Ο Άντριου Χόι έγινε ο γηραιότερος αθλητής που κατακτά μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα.

Στα 62 του χρόνια, ο Αυστραλός ιππέας έγραψε ιστορία, κατακτώντας δύο μετάλλια μέσα στην ημέρα στο Τόκιο, αρχικά ο ασημένιο στο ομαδικό του ιππικού τριάθλου και στη συνεχεία το χάλκινο στο ατομικό.

Με αυτά τα μετάλλια, ο Άντριου Χόι έφτασε τα έξι σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας ξεκινήσει το 1992 στη Βαρκελώνη, όπου κατέκτησε το χρυσό στο ομαδικό του ιππικού τριάθλου. Χρυσό μετάλλιο με την Αυστραλία πήρε ακόμα το 1996 και το 2000, ενώ στο Σίδνεϊ πήρε και το ασημένιο στο ατομικό.

Από τότε, χρειάστηκε να περιμένει 21 χρόνια για να ανέβει ξανά στο βάθρο και μάλιστα δύο φορές.

Όσον αφορά τον γηραιότερο αθλητή που έχει κατακτήσει μετάλλιο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτός ήταν ο 66χρονος Ελβετός Λουίς Νοβεράζ, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην ιστιοπλοϊα στο Μεξικό.

