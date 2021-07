Κάνεις δεν περίμενε να δει τα 3/4 της ομάδας ξιφασκίας των ΗΠΑ στο ομαδικό επέ να φοράνε ροζ μάσκα, τη στιγμή που ανέβαιναν στη… σκηνή των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν αντιμετωπίσουν την αντίστοιχη ομάδα της Ιαπωνίας. Υπήρχε σοβαρός λόγος!



Οι Τζέικ Χόιλ, Κέρτις Μακντόναλντ και Γεϊσέρ Ραμίρες εμφανίστηκαν με ροζ μάσκες, πριν από τον αγώνα της ομάδας ξιφασκίας των ΗΠΑ στο οπαδικό επέ, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας προς το τέταρτο μέλος της ομάδας, Άλεν Χάτζιτς.

Ο συγκεκριμένος Αμερικανός (σ.σ. ο μοναδικός που δεν φόρεσε ροζ μάσκα) κατηγορείται για απόπειρα βιασμού από τρεις γυναίκες και είχε αποκλειστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο κατάφερε να πάει στο Τόκιο, κατόπιν… νίκης του σε έφεση.

Οι φερόμενες ως θύματα του Χάτζιτς κατήγγειλαν ότι τα συμβάντα είχαν λάβει χώρα μεταξύ 2013 και 2015. Ο δικηγόρος του αθλητή έχει επιβεβαιώσει πως ο πελάτης του είχε όντως αποβληθεί για έναν χρόνο από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, λόγω υπόθεσης σεξουαλικής φύσης.

Να αναφέρουμε ότι ο Χάτζιτς έμεινε στον πάγκο, δεν αγωνίστηκε καθόλου, με τις ΗΠΑ να χάνουν και τελικά να αποκλείονται από τη συνέχεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

clearer pictures of the three Tean USA men’s épée Olympians wearing pink masks as a show of support for women in fencing https://t.co/GgSOdfl0rs pic.twitter.com/iSIBmblI3x

here’s a picture of the team before their first match began.

Alen Hadžić — the épéeist accused of sexual assault — is on the left, not wearing the pink mask https://t.co/Ov40ggMIf5 pic.twitter.com/k84kuEax3u