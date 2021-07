Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, αλλά τα προβλήματα με τον κορονοϊό παραμένουν και μάλιστα ανακοινώθηκαν και δύο νέα κρούσματα μέσα στο Ολυμπιακό χωριό.

Πάνω από 10.000 αθλητές αναμένεται να βρεθούν σε “φούσκα” για τη διεξαγωγή των αγώνων, αλλά λίγο πριν συμβεί αυτό, δύο εργαζόμενοι “έσπασαν” την καραντίνα και πήγαν για φαγητό, με αποτέλεσμα να βρεθούν θετικοί στον ιό.

Ως εκ τούτου απομακρύνθηκαν από το Ολυμπιακό χωριό, ενώ υπήρξε “συναγερμός” στις αρμόδιες αρχές για να αποφευχθούν τα χειρότερα, την ώρα που συνεχίζονται οι “φωνές” σε όλη τη χώρα, για τη μη διεξαγωγή των αγώνων λόγω του κορονοϊού.

