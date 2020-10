Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Να μπει και πάλι στο… σωστό δρόμο

Με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά το «στραβοπάτημα» στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, ο Ολυμπιακός υποδέχεται (30/10, 21:00, NewsIt.gr, Novasports2HD) την Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, με σκοπό να ανεβάσει το ρεκόρ του στο 3-3, κόντρα σε μια ομάδα με “πληγωμένη” ψυχολογία.

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα στο Μόναχο από τη Μπάγερν, έχοντας ως «οδηγό» τα δύο προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της, με Αρμάνι και Μακάμπι.

🏀 OlympiacosBC – Anadolu Efes



🗓 30/10/20



⏰ 21:00



📍Peace and Friendship Stadium



Let's do this!!!