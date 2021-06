Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε μέσω των social media την βασική της εμφάνιση για τη σεζόν 2021-22.

Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, Εμβιλά και ο… νέος, Τικίνιο ανέλαβαν το ρόλο μοντέλου και φόρεσαν τη νέα βασική εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2021-2022.

“Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, ίδιο πάθος, ιερά χρώματα. Αυτή είναι η ερυθρόλευκη εμφάνιση της σεζόν 2021-22. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε” αναφέρει το μήνυμα που συνοδεύει τη συγκεκριμένη ανάρτηση στα social media.

Η νέα φανέλα έχει λευκές κάθετες ρίγες μπροστά, οριζόντιες στους ώμους, ενώ τα μανίκια είναι κόκκινα με λευκό τελείωμα.

A new season, new targets, the same passion, our sacred colours. This is the red-and-white jersey of the 2021-2022 season. We keep on dreaming 🔴⚪ @adidasfootball #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasfootball #adidasgr pic.twitter.com/BdZnuHeLAr