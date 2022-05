Το Ολυμπιακός – Εφές στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague κρίθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα, μετά από ένα ματς “θρίλερ”, που έσπασε τις… καρδιές των Πειραιωτών.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε μεγάλη εμφάνιση στο Βελιγράδι και βρέθηκε μία… ανάσα από την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, αλλά λογάριαζε χωρίς τον… Βασίλιε Μίσιτς, που έκρινε την αναμέτρηση με το buzzer beater τρίποντό του.

Οι Τούρκοι πέτυχαν συνολικά 14 τρίποντα και έκαναν ρεκόρ στο τουρνουά, “σβήνοντας” την υπερπροσπάθεια του Ολυμπιακού στο τέλος του αγώνα.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four drama was served up in the very first game as last season’s MVP detonated a game-winning three-pointer just ahead of the final buzzer for @AnadoluEfesSK.



Highlights…#F4GLORY pic.twitter.com/M2i4IGov7M