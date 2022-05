Ο Ολυμπιακός έκανε συγκλονιστική προσπάθεια στο τέλος και ισοφάρισε το ματς δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αλλά η Αναντολού Εφές πήρε τελικά τη νίκη με 77-74, χάρη σε ένα buzzer beater τρίποντο του Μίσιτς.

O MVP της περσινή διοργάνωσης, πέτυχε ένα μεγάλο καλάθι πάνω στην άμυνα του Βεζένκοφ στην τελευταία επίθεση και χάρισε στην ομάδα του την πρόκριση στον τελικό του Final Four της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τουρκική ομάδα είχε νωρίτερα φθάσει και στο +11 με “καταιγισμό” τριπόντων από Λάρκιν και Μπράιαντ, αλλά ο Ολυμπιακός “πάλεψε” μέχρι τέλους με ομαδική προσπάθεια και τους Σλούκα, Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ να πρωταγωνιστούν στην αντεπίθεση, η οποία δεν ήταν όμως αρκετή στο φινάλε.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το ματς και πήρε από νωρίς το προβάδισμα, με πρωταγωνιστή τον Μουστάφα Φαλ. Ο ψηλός των “Πειραιωτών” έκανε… πάρτι μέσα στη ρακέτα και με 7 γρήγορους πόντους οδήγησε την ομάδα του στο 14-7. Η Εφές “απάντησε” όμως αμέσως με συνεχόμενα τρίποντα, αφού ένα… τυχερό του Ντάνστον διαδέχθηκε έναν “καταιγισμό” που έφερε το 18-14 υπέρ της τουρκικής ομάδας. Οι “ερυθρόλευκοι” έκλεισαν όμως με προβάδισμα το δεκάλεπτο, 21-18, χάρη σε ένα εξαιρετικό φίνις και βολές του Παπανικολάου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sasha Vezenkov feeds Moustapha Fall for a big slam in traffic! @olympiacosbc #F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/wKA5ohwmkR

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός ήταν και πάλι αυτός που ξεκίνησε πιο δυνατά, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ και τον Κώστα Σλούκα να έρχονται από τον πάγκο και να δίνουν νέα ώθηση στην ομάδα τους. Το προβάδισμα έφθασε έτσι και στο +7 (39-32), αλλά η Εφές επανήλθε και πάλι με μακρινά σουτ, αφού εκτός του Λάρκιν και ο Μίσιτς βρήκε ρυθμό με δύο εύστοχα τρίποντα μετά από τρία άστοχα στο ξεκίνημα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε έτσι με σκορ 43-42 υπέρ των Πειραιωτών.

.@olympiacosbc showing some HUSTLE🔥



Walkup steals the ball and lets Printezis have an easy finish!

#F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WVEOOTawzi