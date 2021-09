Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Τόμας Βατσλίκ τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα της Τσεχίας με το Βέλγιο για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου 2022 και οι ερυθρόλευκοι κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα.

Ο Τόμας Βάτσλικ τραυματίστηκε πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού του αγώνα, ύστερα από σύγκρουση με τον Ρομέλου Λουκάκου, αντικαταστάθηκε και ακολούθησαν εξονυχιστικές εξετάσεις, με σκοπό να εξακριβωθεί το μέγεθος του προβλήματος που απέκτησε ο πορτιέρε του Ολυμπιακού.

Στην τελευταία ενημέρωση που υπήρξε μέσω twitter, οι Τσέχοι ανέφεραν: “Ο τερματοφύλακας Τόμας Βάτσλικ έφυγε από την εθνική ομάδα σήμερα και δεν θα συμμετάσχει στον φιλικό αγώνα της Τετάρτης με την Ουκρανία λόγω τραυματισμού. Του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση”.

Goalkeeper Tomáš Vaclík left the national team today and he won’t participate in Wednesday’s friendly match against Ukraine due to an injury.



Get well soon, @vaclos31 ✊🏻 pic.twitter.com/DvLApMjWD6