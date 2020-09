Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 20η φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League, έχοντας πια διπλάσιες συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, από τον δεύτερο Παναθηναϊκό.

Οι Πειραιώτες έχουν “σαρώσει” τους τίτλους στην Ελλάδα την τελευταία 25ετία (με 20 στους 25), με αποτέλεσμα να έχουν σχεδόν κάθε χρόνο την ευκαιρία να αγωνιστούν στο Champions League, με τους αποκλεισμούς τους στα προκριματικά να είναι κάτι παραπάνω από σπάνιοι.

Ως εκ τούτου θα φθάσουν φέτος τις 20 συμμετοχές στους “χρυσοφόρους” ομίλους, την ώρα που ο δεύτερος Παναθηναϊκός έχει μείνει στις 10 συμμετοχές, συμπληρώνοντας πια 10 χρόνια μακριά από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει να επιδείξει μόλις 4 προκρίσεις από τη φάση των ομίλων, με τα προημιτελικά του 1999 να παραμένει η κορυφαία του στιγμή στο Champions League.

