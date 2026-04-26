Ολυμπιακός για Σάσα Βεζένκοφ: «Ασταμάτητος και ασυναγώνιστος»

Αποθέωσαν τον νέο MVP της Euroleague οι Πειραιώτες
Ο Σάσα Βεζένκοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της Euroleague για δεύτερη φορά στην καριέρα του και ο Ολυμπιακός αποθέωσε τον ηγέτη της ομάδας, για την νέα του επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Με τον Ολυμπιακό να “κυριαρχεί” τη φετινή σεζόν στη Euroleague, ο Σάσα Βεζένκοφ ξεχώρισε με την απόδοσή του και έγραψε ιστορία στη Euroleague με το δεύτερο βραβείο του MVP, για πρώτη φορά μετά τις back to back κατακτήσεις του Άντονι Πάρκερ πριν 20 χρόνια.

Οι Πειραιώτες έκαναν έτσι σχετική ανάρτηση στα social media και έγραψαν: «Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοφ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. Ασταμάτητος. Ασυναγώνιστος. Αναπόφευκτος. Υπόκλιση, Σάσα. Αυτή είναι μόνο η αρχή».

Αθλητικά
