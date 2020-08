Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε τα αποκαλυπτήρια της τρίτης φανέλας που θα χρησιμοποιεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μετά την πρώτη (κόκκινη) και τη δεύτερη (άσπρη), ο Ολυμπιακός παρουσίασε και την τρίτη φανέλα για τη φετινή σεζόν.

Πρόκειται για μαύρη εμφάνιση με λεπτή κόκκινη ρίγα, την οποία σχηματίζει το μήνυμα “Together We Fight” και θυμίζει κάτι από τους Σικάγο Μπουλς των 90s.

