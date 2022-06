Ο Ολυμπιακός παραχώρησε τον Ρούμπεν Σεμέδο ως δανεικό στην Πόρτο, τον περασμένο Ιανουάριο, βάζοντας και ρήτρα 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη μετεγγραφή του, η οποίο όμως δεν αναμένεται πια να καλυφθεί.

Οι Πορτογάλοι δεν έδωσαν ευκαιρίες στον άλλοτε διεθνή αμυντικό και έτσι μοιάζει πλέον δεδομένο ότι θα επιστρέψει στον Πειραιά, με τη Φενέρμπαχτσε να παρακολουθεί την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τουρκικό ρεπορτάζ, η ομάδα του Πέλκα έχει στο “στόχαστρό” της τον Σεμέδο και αν δεν παραμείνει στην Πόρτο, θα κινηθεί για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό.

